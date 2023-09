Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en karriere på nær 70 år gir australskfødte Rupert Murdochs som styreleder for Fox og News Corp, skriver selskapene i en pressemelding.

I meldingen heter det at han overlater stafettpinnen videre til sønnen Lachlan Murdoch. Formelt skal overgangen bekreftes på en generalforsamling i november.

– Annen rolle

– For meg er tiden inne for å gå over i en annen rolle, vel vitende om at vi har et meget dyktige team og en engasjert og prinsippfast leder i Lachlan, sier Murdoch til Fox News.

Murdoch skal fortsatt ha en egen symbolsk post kalt «chairman emeritus» i mediehuset. Det enorme konsernet utgir både de britiske tabloidene The Sun og The Times, mens det i USA er eier av The Wall Street Journal og New York Post.

Rupert Murdochs barn lar seg sjeldent avbilde, men her er Fox' nye toppsjef Lachlan Murdoch (til venstre) sammen med faren (i midten) og den yngre broren James i London i 2016. Bildet ble tatt i forbindelse med feiringen av at Rupert Murdoch giftet seg med tidligere modell Jerry Hall. (Foto: Leon Neal/AFP/NTB) Mer...

I Australia står Murdochs selskap bak utgivelsene av The Daily Telegraph, Herald Sun og The Australian, mens det er like kjent for tv-kanalene Sky News Australia og Fox News.

Som medieperson og eier av flere av avisene har Murdoch stått i flere kontroverser, som da blant annet News of the World ble beskyldt for å tapet telefoner til flere kjendiser og samfunnstopper.

Arvtager 52 år gammel

– På vegne av Fox og News Corp og alle aksjonærer som har dratt av nytte hans harde arbeid, gratulerer jeg min far med bemerkelsesverdige 70-årige karriere, uttaler sønnen i en pressemelding.

Arvtageren er selv 52 år gammel og fortsetter:

– Vi takker ham for hans visjon og entreprenørånd, hans prinsippfaste bestemthet og den varige arven han etterlater seg til selskapene han grunnla og de utallige menneskene han har påvirket.