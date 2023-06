Artikkelen fortsetter under annonsen

Alexandra Beverfjord blir ny konserndirektør for Media i Aller Media. Beverfjord har vært sjefredaktør i Dagbladet de siste fem årene. Nyhetsredaktør Frode Hansen blir ny sjefredaktør i Dagbladet, melder Aller i en pressemelding.

Aller Media skriver at det nå samler nå alle de redaksjonelle merkevarene i ett forretningsområde, under felles ledelse. Konsernet gir blant annet ut Se og Hør, SOL, KK, Allers, Vi over 60, Elbil24, Kode24, DinSide og Dagbladet.

– Nå skal jeg jobbe for hele medieporteføljen. Aller Media er et fantastisk og fremoverlent konsern som er i en klar utfordrerposisjon i det norske markedet. Vi skal vokse videre gjennom sterke merkevarer som leverer den mest engasjerende journalistikken i Norge innen oppdatering, opplysning og underholdning, sier Beverfjord i pressemeldingen.

Frode Hansen blir ny sjefredaktør i Dagbladet.

Frode Hansen, som tar over etter Beverfjord, har jobbet som nyhetsredaktør i Dagbladet siden 2013. Han har 28 års fartstid i avisen.

– Jeg har nærmest vokst opp med avisen. Det er en avis jeg har et sterkt og nært forhold til. Derfor er det en ære og et privilegium å få lov til å fortsette med å jobbe med de flinke folkene i Dagbladet. Jeg er både stolt og ydmyk for denne muligheten. Dagbladet har en unik posisjon i norsk offentlighet, med en lang og unik historie. Vi skal fortsette å dyrke den posisjonen, sier Hansen i pressemeldingen.