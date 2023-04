Artikkelen fortsetter under annonsen

Tv-kanalen Fox News annonserte mandag at talkshowvert Tucker Carlson forlater kanalen umiddelbart.

Uttalelsen kommer bare få dager etter at kanalen ble enige med Dominion Voting Systems om å betale dem 787,5 millioner dollar for feilaktige beskyldninger om valgfusk.

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt, skriver Fox i en pressemelding.