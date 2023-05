Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har stormet rundt komiker Atle Antonsen etter episoden på Bar Boca i fjor høst. Han har ved flere anledninger snakket om hvordan tiden etter har vært vanskelig og at han har følt på mye skam.

Men når det gjelder det økonomiske, så var fjoråret et godt år. Ifølge årsregnskapet til Antonsens selskap Panface as, tjente det 7,99 millioner kroner i 2022.

Selskapet hadde ved slutten av 2022 en egenkapital på 25,8 millioner kroner. Antonsen er eneste eier og ansatt i selskapet. Han tok selv ut 800.000 kroner i lønn.

Politianmeldt

Antonsen ble i november i fjor anmeldt av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd på utestedet Bar Boca i Oslo.

Han ble politianmeldt for å ha sagt til Ali at «du er for mørk/mørkhudet til å være her» da de møttes på utestedet. Saken ble henlagt.

Panface AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 7,9 8,1 -2,5% Driftsresultat (ebit) 6,1 6,5 -6,2% Resultat før skatt 5,7 7,4 -23%

– Jeg har skammet meg så fælt. Jeg har kjent på skam, skyldfølelse og selvforakt, sa Antonsen da han var tilbake i P4-programmet «Misjonen» som han leder sammen med komikerkollega Johan Golden.

Investerer i eiendom

Av egenkapitalen til Panface er 7,5 millioner kroner tilknyttet selskapsinvesteringer. Antonsen investerer i en rekke selskaper, blant annet i eiendomsselskapet Basun eiendom, laderselskapet Zaptec, Aker Horizons, Storebrand og Europris.

Selskapet har i tillegg 12,3 millioner kroner i bankinnskudd.

