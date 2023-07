Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge BBC er programlederen beskyldt for å ha betalt en tenåring mer enn 35.000 pund, eller i underkant av en halv million kroner, for slike bilder.

Kulturminister Lucy Frazer innkalte søndag BBC-sjefen Tim Davie til krisesamtaler.

– Han har forsikret meg om at BBC etterforsker raskt og skånsomt. Gitt påstandenes natur er det viktig at BBC nå får plass til å gjennomføre sin etterforskning, fastslå fakta og iverksette passende tiltak, skriver Frazer på Twitter.

Svært bekymringsfullt

I en uttalelse fra det britiske kulturdepartementet omtales anklagen som «svært bekymringsfull».

Det inngår i påstandene, som først ble omtalt i The Sun , at familien til tenåringen klaget saken inn til BBC 19. mai. Programlederen skal ifølge avisa ikke umiddelbart ha blitt tatt av lufta.

Ifølge moren betalte den ikke navngitte mannlige programlederen tenåringen beløpet over tre år for bildene. Dette startet da vedkommende var i 17-årsalderen. Pengene skal ha blitt brukt til å kjøpe crack-kokain.

– Som en allmennkringkaster som mottar offentlig støtte, har det fra høyeste hold blitt understreket overfor BBC at anklagene må undersøkes snarest og så skånsomt som mulig, og at departementet holdes orientert, heter det i en uttalelse fra departementet.

Tar alle påstander veldig seriøst

BBC uttalte på sin side at kringkasteren behandler alle påstander veldig seriøst og har tiltak på plass for å håndtere dem.

Det inkluderer aktivt forsøk på å snakke med dem som har kontaktet BBC.

– Hvis vi ikke får svar på våre forsøk eller ikke mottar ytterligere kontakt, kan det begrense vår evne til å komme videre, men det betyr ikke at henvendelsene våre stopper, heter det.