Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært noen hektiske timer, men Dinamo er tilbake. Vi har fått på plass finansieringen, kjøpt boet og tar med oss så mange ansatte som mulig, samtidig som vi tilpasser det nye selskapet en bransje i stor endring, sier Hølje Tefre, daglig leder i tidligere SMFB Dinamo.

Tidligere hadde bobestyrer Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma bekreftet overfor E24 at SMFB Dinamo var konkurs.

Madsen ble tirsdag oppnevnt som bobestyrer i konkursboene til selskapene SMFB AS og Dimano AS. De to selskapene slo seg sammen i fjor, men tapte ifølge Kampanje over fem millioner kroner i 2022.

– Det har vært et dramatisk fall i etterspørselen fra kunder, sa bostyreren til E24.

– Et lett valg

Nå er det klart at Dinamo gjenoppstår etter at Invex Group AS går inn som majoritetseier i det nye selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er utfordrende tider, men dette var et lett valg. Dinamo har fantastiske ansatte, fantastiske kunder og et av Norges sterkeste merkenavn. Nå går selskapet gjennom en restrukturering hvor målet er å ta med så mange ansatte som mulig, og sørge for at ingen kunder blir skadelidende, sier Gudleiv Bjørklund, eier av Invex Group AS.

Selskapet var også blant investorene i SMFB Dinamo. SMFB og Dinamo slo seg sammen for ett år siden med ambisjoner om at et felles selskap skulle gi større konkurransekraft. Fasiten ble dobbelt oppbud.

– Med betydelig gjeld kombinert med høyere renter og redusert driftsfinansiering i et marked i både nedgang og endring var begjæring av oppbud eneste forsvarlige løsning, sier Hølje Tefre.

Dinamo ble startet i 1996 av Ingebrigt Steen Jensen, Bjarne Wollmann, Jan Økern, Ottar Samuelsen og Knut Harlem.

Omsetningsmessig var toppåret i 2008. Da omsatte selskapet for 197,3 millioner kroner, og satt igjen med et driftsresultat på 11,1 millioner kroner. I fjor hadde de to selskapene en omsetning på 100,4 millioner kroner og et samlet negativt driftsresultat på 4,7 millioner kroner.

– For mye stang ut

Selskapet hadde med seg «gammel moro» fra tilbake til 2004.

– For Dinamos del gikk ryggsekken med gjeld helt tilbake til filmen The Beautiful Country i 2004. Da jeg tok over som leder i Dinamo i 2014 betalte vi fortsatt på den Hollywoodfilmen og annen gammel moro, og det gjorde vi hele veien til oppbudet, sier Tefre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pilene hadde pekt ned for SMFB i mange år og byrået mistet viktigste kunder som Coop Obs, Ikea og Freia.

– Det ble for mye stang ut over for lang tid. Det har ikke stått på innsatsen, men vi har rett og slett ikke greid å snu skuta raskt nok. Til slutt var det ikke lenger noen skute å snu – og der er vi nå. Det er tungt å erkjenne, men vi håper å kunne ta med så mange ansatte som mulig over til nye Dinamo, sier daglig leder Hølje Tefre.

Samlet har de to selskapene hadde rundt 60 ansatte før konkursen.

Dette skjer når du «tar kontakt med banken»: – Da er vi ganske ned mot limit her Om du synes renten på boliglånet ditt er for høy, eller kanskje du til og med sliter med å betale ned på lånet, da er rådet at du skal ta kontakt med banken din. Men hva kan du egentlig spørre om? 01:60 Publisert: 07.09.23 — 02:51

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.