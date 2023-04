Artikkelen fortsetter under annonsen

Påstandene fra daværende president Donald Trump om at Dominion, som leverer stemmeutstyr til amerikanske valg, skal ha tuklet med stemmemaskinene, ser nå ut til å havne i retten.

Dominion har saksøkt tv-selskapet Fox News for ærekrenkelser og krever nærmere 17 milliarder kroner i erstatning og oppreisning.

Bakgrunnen for søksmålet er at Fox News etter presidentvalget i 2020, der Donald Trump tapte, hevdet at det ble manipulert med stemmemaskinene fra Dominion for å sikre at Joe Biden vant.

Blant dem som fremsatte påstander om valgfusk var de to kjente programlederne Tucker Carlson og Sean Hannity.

Intern kommunikasjon i Fox News, som er hentet frem i forbindelse med søksmålet, avslører at produsenter, ledere og profiler i mediehuset visste at påstandene var uriktige.

Dominion mener derfor at Fox News i jakt på høyere seertall med viten og vilje spredte løgner som skadd selskapets omdømme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fox News har i det lengste forsøkt å hindre rettssak, blant annet ved å hevde at søksmålet er et angrep på den frie pressen, men det argumentet kjøpte ikke dommer Eric M. Davis.

– Bevisene som er lagt frem i dette sivile søksmålet viser krystallklart at ingen av påstandene som er rettet mot Dominion i forbindelse med valget i 2020, stemmer, skriver Davis.

Saken vil derfor bli prøvd for retten, der en jury skal ta stilling til Dominions krav om oppreisning og erstatning fra Fox News.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.