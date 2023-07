Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette bidrar til amerikanske tilstander i norsk politikk, sier Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet (Ap).

Hun peker på praksisen i USA der store donasjoner til politiske organisasjoner kan sendes anonymt via egne innsamlingskomiteer, såkalte «Super-PACs».

DN skrev mandag at Frp har mottatt fem millioner kroner som gave fra den omstridte aksjonsgruppen «Aksjon for borgerlig valgseier».

Aksjonsgruppen har selv gjennom talsperson Ole Gunnar Hauso uttalt at de bevisst ikke offentliggjør hvem det er som står bak pengegavene. Hauso argumenterer for at dette er nødvendig fordi venstresiden har for stort fokus på hvem det er som finansierer partiene på høyresiden, og fordi det vil unngå mobbing av enkeltpersoner. Denne argumentasjonen reagerer flere partier på.

– Det er et klart brudd på intensjonen bak finansieringsloven å ta imot donasjoner fra anonyme kilder. Her er det ingen som får vite hvem som får lov til å påvirke et av Norges største partier, sier Stenseng.

Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for Sosialistisk venstreparti (SV), frykter også nevnte «amerikanske tilstander» etter å ha lest om donasjonen.

– Det er sterkt kritikkverdig at Frp ønsker å motta penger fra en organisasjon som er organisert ene og alene for å omgå partifinansieringsreglene vi har i Norge. Foreningen har selv uttalt at de mottar penger som de ikke kan garantere hvor kommer fra, sier Unneland.

Går til motangrep

Generalsekretær Finn Egil Holm i Frp avviser kritikken fra Stenseng og Unneland, og går i stedet til motangrep.

– Vi har mottatt en gave fra en aksjonsgruppe som er registrert som en forening på lik linje med andre virksomheter. Hvis man med «amerikanske tilstander» mener pengebidrag med politiske bindinger, er samrøret Ap og LO og andre fagforeninger det nærmeste vi kommer, sier Holm.

Han peker i stedet på nettsiden til «Aksjon for borgerlig valgseier» for informasjon om hva gruppen står for og hvem som styrer.

Peker på LO-donasjoner

Holm peker på at Ap selv mottar store milliondonasjoner fra flere LO-forbund. Blant annet mottok Ap 6,5 millioner kroner fra Fagforbundet før sommeren. Han spør seg derfor om Ap skal tilbakebetale det de har mottatt fra Fellesforbundet.

– LO har stor påvirkning gjennom sentralstyrerepresentasjon, politikkutvikling i programkomité og valgprosesser som leder av valgkomité. Mange av disse beslutningene skjer bak lukkede dører. Ifølge Fellesforbundets nettsider er det mange tusen medlemmer fra andre land enn Norge, påpeker han.

Stenseng mener imidlertid det er en vesentlig forskjell:

– Vi får støtte fra Fagforbundet og Fellesforbundet som mener vår politikk er den beste. Det er noe vi mottar etter demokratiske prosesser med full åpenhet, og det er stor demokratisk åpenhet i medlemsorganisasjonen. Hvor pengene kommer fra, kan ettergås av våre politiske motstandere og offentligheten, svarer Stenseng.

Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet de grønne, synes Frps argumentasjon er dårlig.

– Frp må gjerne mene det er problematisk at LO gir støtte til Ap, men løsningen er ikke å ta imot hemmelige donasjoner, sier Hermstad.

Høyre: – Tilbakebetalte bidrag

I 2021 donerte aksjonsgruppen også et beløp til hver av de andre borgerlige partiene på Stortinget. Høyre valgte da å tilbakebetale bidraget, ifølge partiets generalsekretær Tom Erlend Skaug.

– Slik vi vurderte det, ville det da være vanskelig for oss å oppfylle plikten til partiloven til å påse at vi ikke mottar bidrag som strider mot loven.

Høyre skal ikke ha mottatt noe bidrag fra gruppen i 2023.

Bør se på lovverket: – En gråsone

Både Stenseng, Unneland og Hermstad mener det kan være behov for å se på lovverket rundt partifinansiering. Jusprofessor Eivind Smith er leder av Partilovnemnda, og har tidligere reagert på Frps pengegaver fra aksjonsgruppen.

– Lederen av partinemnden kaller dette for en gråsone, men det er et klart brudd på intensjonen bak loven. Jeg synes det er bekymringsfullt dersom Frp ikke ønsker å endre praksisen selv, sier Stenseng.

Også Hermstad og Unneland varsler at de vil ta grep om slike donasjoner fortsetter å komme.

– Hvis ikke Frp endrer praksisen så ønsker vi å følge dette opp. Dersom dette blir en praksis kan rike personer og ukjente interesser få politisk innflytelse anonymt, sier Hermstad.

– Vi mener at man må starte et arbeid for å rette opp i hullet i loven. Slik at vi unngår at slike organisasjoner får dominere norsk politikk. De burde gi tilbake pengene, og mitt spørsmål til Frp er om det ikke finnes noen grenser for hvilke penger de kan ta imot når de tar imot slike donasjoner med åpne armer, sier Unneland.

Holm poengterer at Frp tidligere har etterspurt utredning om partilovens intensjon, noe de skal ha sendt ett brev til Partinemda om i 2021.

Holm poengterer at Frp tidligere har etterspurt utredning om partilovens intensjon, noe de skal ha sendt ett brev til Partinemda om i 2021.

– En slik utredning må også ta for seg samrøret mellom verv, aktiv politisk påvirkning og penger fra fagforeninger til rødgrønne partier, og kanskje spesielt flere fagforeningers samrøre med Arbeiderpartiet, understreker Holm.