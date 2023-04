Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fryktelig gledelig, sier Neby til DN om snuoperasjonen.

Den norske teknologigründeren flyttet til Toscanas regionshovedstad tidlig på 2000-tallet sammen med sin kone, rederiarving Ingerid Helene Bergesen.

I fjor høst fremmet italienske myndigheter et oppsiktsvekkende krav rundt en verdifull del av flyttelasset: Forretningsparets private kunstsamling, som teller 12 bilder signert Edvard Munch.

Problemene oppsto da paret i fjor ba italienske myndigheter om tillatelse til å sende to av Munch-bildene tilbake til Norge – en tilsvarende eksporttillatelse som norske myndigheter hadde gitt da bildene i sin tid ble fraktet til Firenze.

Overraskelsen var stor da Italia ga ekteparet blankt avslag – begrunnet i at Munch-bildene hadde for stor kulturhistorisk verdi, til at landet kunne gi slipp på dem.

Ifølge ekteparet vektla myndighetene også at ingen museer i Italia hadde utstilt den verdenskjente norske ekspresjonisten fra før. Hvordan Munch-bildene eventuelt skulle havne der var uklart, og Italia bestred aldri de private bildene faktisk tilhørte ekteparet.

Takker «norske krefter»

– Argumentasjonen fra italiensk side er i beste fall spekulativ, for bildene har ingen tilknytning til Italia, hverken kunsthistorisk eller på noen annen måte, sa Petter Neby da DN omtalte Munch-floken rett etter nyttår.

Da var norske myndigheter allerede på ballen. Etter at ekteparet først kontaktet Kulturdepartementet for bistand, koblet departementet inn Nasjonalmuseet i Oslo – som anmodet Italia om å revurdere utreisenekten.

Flere måneder senere har italienerne nå snudd og sendt Neby og Bergesen en skriftlig bekreftelse på at bildene likevel kan fraktes ut at landet, etter å ha vurdert saken på ny.

– Takket være Nasjonalmuseet og norske krefter har vi kommet til bunns i en sak som vi trodde var rett frem, men som viste seg å ikke være det, sier Petter Neby til Morgenbladet, som først omtalte Munch-retretten.

Neby er mannen bak teknologiselskapet Punkt, som blant annet produserer «dumme» telefoner, med butikker i en rekke land – deriblant Italia, Frankrike, Sveits, Storbritannia og USA. Han er sønnen til den kjente investoren, kunstsamleren og radioimportøren Erling Neby.

Et av bildene det norske paret nå får lov til å sende til Norge, er et portrett av Harry Graf Kessler. Her er en av flere utgaver av maleriet. (Foto: Svein Andersen/Munchmuseet)

Fikk støtte fra Nasjonalmuseet

Ingerid Helene Bergesen er blant arvingene til den norske skipsrederen og verftseieren Sigval Bergesen, og kjente Munch-malerier har lenge vært i familiens eie.

Det ene maleriet som Italia først nektet Firenze-paret å frakte tilbake til Norge, er et portrett Munch malte av den tyske diplomaten og kunstsamleren Harry Graf Kessler i Berlin i 1904. Det andre bildet er «Sittende dame i blått mot gul bakgrunn», ifølge Morgenbladet.

Italiensk lovgivning om kulturarv åpner for å begrense adgangen til å frakte ut kunst som er av spesiell betydning for landet. Dette er ikke helt unikt, også andre land har lignende lover.

Og det betyr en viss risiko når man eier bilder av en kunstner av Munchs kaliber – som ikke bare er verdensberømt, men som «tilhører den europeiske kulturarven», forklarte Øivind Lorentz Storm Bjerke, professor i kunsthistorie ved UiO, da DN omtalte floken i januar.

Like fullt: Overfor italienske myndigheter har Nasjonalmuseets avdelingsdirektør og kurator, Stina Högkvist, argumentert med at det er vanskelig å se noen italiensk tilknytning for parets bilder – utover at de tilfeldigvis befinner seg der.

Vil ikke selge

I museets uttalelse, som ble vedlagt ekteparets klage til italienske myndigheter, påpekes det at «Munch bodde mesteparten av sitt liv i Norge», og at ekteparets verker «tydelig representerer norsk kunsthistorie og kultur».

Petter Neby sier til DN at han er glad for at argumentasjonen endelig har vunnet frem, men har ikke noe å tilføye. Han sier til Morgenbladet at han tror mediedekningen i Norge «bidro til at saken ble behandlet raskere».

– Brevet fra Nasjonalmuseet understreket også den akademiske tyngden i argumentet, som Italia ikke kunne utfordre, sier Neby til avisen.

Han opplyser at det ikke er sikkert at to Munch-maleriene faktisk blir sendt hjem til Norge, men avviser at de skal selges.