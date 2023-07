Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye tyder på at mange verden over har strømmet til for å se Margot Robbie spille leketøysikonet i regissør Greta Gerwigs nye film «Barbie».

Foreløpige tall omtalt av amerikanske medier, deriblant Forbes, viser at filmen ligger an til å ha dratt inn 300 millioner dollar gjennom åpningshelgen, hvor halvparten kommer fra USA alene, mens den resterende andelen er internasjonalt.

På premieredagen fredag dro filmen inn 70,5 millioner dollar bare i USA, den beste åpningsdagen for en kinopremiere så langt i år, foran «Super Mario» og den siste Spider-Man-filmen, som begge dro inn rundt 50 millioner dollar.

Kino-jubel i Norge

Også i Kino-Norge har det vært rekordtall denne helgen, kommer det frem i en pressemelding fra Film & Kino. Totalt ble det solgt hele 105.404 billetter til «Barbie»-filmen i løpet av premierehelgen. Ingen andre filmer har hatt så høye premieretall i løpet av en helg i år.

På samme dag som «Barbie» ble sluppet på kino hadde Christopher Nolans biografiske film om atombombens far, «Oppenheimer», også premiere. Til den ble det solgt 74.125 billetter i Norge.

– Både «Oppenheimer» og «Barbie» har fått gode anmeldelser samt masse eksponering på ulike plattformer på forhånd. Slikt hjelper for å skape fulle kinosaler. Det har virkelig vært mange fulle saler i helgen, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film & Kino i en pressemelding.

Mest sett på kino i 2023 er «Super Mario Bros.» med 408.371. På annenplass er «Kampen om Narvik» med 333.888 solgte billetter i år, mens «Avatar: The Way of Water» er sett av 323.584 dette året. «Folk og røvere i Kardemomme by» er nummer fire med 203.732 i år. På plass nummer fem i 2023 er «Mission Impossible – Dead Reckoning» med 180.525 i år.

I 2022 ble det totalt solgt 8,8 millioner kinobilletter i Norge mot 5,7 millioner billetter i 2021.

Knuste forventningene

Motsetningen mellom de to filmene, i tillegg til at de begge hadde premiere samme dag, skapte stor entusiasme i sosiale medier i ukene og månedene i forkant. Fenomenet «Barbenheimer» er blitt brukt som en beskrivelse for to filmer som var anslått å havne i beinhard konkurranse om kinogåere.

På forhånd var det ventet at «Barbie» ville dra inn mellom 90 og 110 millioner dollar i Nord-Amerika i åpningshelgen, mens «Oppenheimer» hadde estimater på rundt 50 millioner dollar.

Sistnevnte dro i løpet av premieredagen inn 33 millioner dollar i Nord-Amerika. Foreløpige tall for hele helgen ligger på rundt 77 millioner dollar i regionen og 160 millioner dollar på verdensbasis.

Cillian Murphy spiller hovedrollen som J. Robert Oppenheimer i filmen med samme navn. (Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP/NTB) Mer...

Beste åpningshelg i 2023?

Dersom de foreløpige tallene står seg, vil «Barbie» gå forbi «Super Mario»-filmen med Chris Pratt i hovedrollen på listen over de beste åpningshelgene så langt i 2023.

Sistnevnte hadde premiere i april og dro inn 146 millioner kroner de første dagene.

DNs anmelder har kalt filmen om den verdensberømte Mattel-dukken for «en bittersøt feministisk farse».

Det har også blitt skrevet om hvorvidt filmen skal anses som en reklame for det mye omtalte leketøyet.

– Barbiefilmen markerer en milepæl for vår merkevare, og vi ser enormt frem til at fansen skal få oppleve Barbie på en helt ny måte i kinomørket, het det i en offisiell uttalelse fra Mattel i juni.

Blant annet skal en rekke nye barbiedukker ha blitt lansert i forbindelse med premieren. I tillegg skal Warner Brothers, som har produsert komedien, ha samarbeidet tett med Mattel via produksjonsselskapet Mattel Films.

Om «Oppenheimer» skrev DNs anmelder at «Cillian Murphy er magnetisk i rollen som atombombens far».