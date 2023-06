Artikkelen fortsetter under annonsen

En av Norges viktigste moderne kunstsamlinger står på spill når arven etter Pushwagner nå skal fordeles.

Det er over fem år siden Terje Brofos, bare kjent som Pushwagner, gikk bort. Men ennå er ikke arven ferdig gjort opp og i mai 2023 besluttet Oslo tingrett at det skal gjennomføres et offentlig skifte. Det skjer når arvinger ikke blir enige i et privat skifte.

Pushwagner har to døtre, Bonnie Brofos som bor i England og Elizabeth Brofos i Norge. I slutten av mai skrev DN at Elizabeth Brofos mener hun ikke har fått arven, noe motparten avviste.

Nå kan DN fortelle hva partene strides om. Ifølge Elizabeth Brofos’ advokat har hun krav på over 200 verk i henhold til testamentet.

– Bonnie og Elisabeth har krav på to trykk fra hver serie skapt etter år 2000 der det gjenstår minst 21 eksemplarer. Ifølge hjemmesiden pushwagner.no er det produsert 147 serier etter år 2000. I tillegg kommer serier av kjente trykk med andre fargekombinasjoner samt de serier som er produsert av Stray i løpet av de fem årene som er gått siden Pushwagners død, sier Jostein Grosås, partner i Wahl-Larsen Advokatfirma som representerer datteren.

– Vi har ingen innsikt i hvordan boet har vært disponert i løpet av de fem årene, men antar at det er grunn til å tro at størrelsen på arven er mellom 200 og 300 trykk per datter, legger han til.

Millionverdier

Pushwagners kunstverk har de senere årene blitt solgt for mellom 12.000 kroner og 470.000 kroner for de største verkene. Legger man en pris på 50.000 kroner til grunn per verk, blir verdien på denne arven ti millioner kroner.

Grosås forteller at arvingene ikke har mottatt de trykkene de skal etter testamentet.

– Elizabeth har kun mottatt to trykk. Etter testamentet skal hun arve «to eksemplarer i hver serie», sier han.

Stefan Stray var Pushwagners venn, støttespiller og manager i årrekke, og en sentral person i testamentet.

– Den 18. juni 2018 ble det inngått en avtale mellom Terje Brofos sine døtre, Bonnie og Elizabeth Brofos, og undertegnede. I denne avtalen fikk jeg fullmakt av begge livsarvingene til å forestå skiftet av boet, skriver Stray i en epost til DN.

– I avtalen innestår jeg for å holde livsarvingene skadesløse for alle forpliktelser i forbindelse med boet, legger han til.

Pushwagners manager og venn Stefan Stray (til venstre), her med Pushwagner i september 2015. (Foto: Brian Cliff Olguin) Mer...

Stray forteller at Elizabeth Brofos 24. april 2020 mottok den siste delen av pengearven etter sin far, på én million kroner.

– Når det gjelder kunstarven har Elizabeth ved en rekke anledninger besøkt Pushwagners gamle studio, og har gjentatte ganger blitt spurt om hun ikke ønsket å ta med seg noe av kunstarven som hun er blitt tilgodesett med i Terje Brofos sitt testament – men hun har konsekvent valgt å vente. Resten av kunstarven hennes er lagret i egne skuffer og merket med Elizabeths navn – dette har hun fått skriftlig meddelelse om. Også etter dette har jeg fått en forståelse av at hun ønsker vente, skriver Stray.

– For øvrig, vil jeg understreke at jeg på ingen måte har opplevd noen konflikter eller uoverensstemmelser med noen av livsarvingene. Tvert imot, vi har møttes ved en rekke anledninger, Pushwagners barn har stilt opp på mange utstillinger og det har alltid foregått i en god atmosfære, legger Stray til.

– Ikke kjennskap til innhold

Til Strays opplysninger sier Elizabeth Brofos’ advokat:

– Det stemmer at det i 2018 ble gitt samtykke til privat skifte. Vi er også nettopp blitt gjort kjent med at det ble signert en avtale i den sammenheng, men har ikke kjennskap til dens nærmere innhold utover hva Stray har forklart.

– Det medfører riktighet at Elizabeth har mottatt «pengearven» etter sin far. Kunstarven vil bli håndtert av bobestyrer advokat Lundin. Utover dette ønsker en ikke å gi ytterligere kommentarer ettersom det har vært gjennomført et positivt første møte i boet og en ønsker at denne positive utviklingen fortsetter under bobehandlingen, legger Grosås til.

Hariton Pushwagner alias Terje Brofoss holder her pressevisning i mai 2008 på Oslo Kunstforening der de stiller ut bilder han malte i New York i 1988. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Ifølge Grosås har heller ikke Elizabeth Brofos’ mor, Ellen Alstad, mottatt det hun skal i henhold til testamentet.

– Ellen Alstad skal etter testamentet motta 30 enkeltstående trykk. Ifølge Ellen Alstad har hun kun mottatt til sammen ti trykk, sier Grosås.

Stefan Stray har ikke svart på hvor mange trykk han mener Ellen Alstad og Elizabeth Brofos har krav på i henhold til testamentet og hvor mange de har fått.

Begrensninger i testamentet

Partene er svært opptatt av at verdien på Pushwagners kunst ikke skal falle, og ønsker å begrense videresalg av kunsten i markedet.

I testamentet står det også at døtrene «skal arve to eksemplarer i hver serie der det er tilgjengelig, dog med den begrensning at alt videresalg skal skje via etablert kunstgalleri i Norge eller England og inntil 4 eiendeler per kalenderår».

Advokat Christian Lundin er bostyrer i det offentlige skifte av Pushwagners arv. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Tirsdag 30. mai møttes partene hos bostyrer Christian Lundin, partner i advokatfirmaet Ness Lundin.

– Det er avholdt et første bomøte med arvingene. Hovedtemaet var å få en oversikt over boet, og avklare videre fremdrift i bobehandlingen, sier Lundin til DN.

I testamentet står det «Advokat Lars Berntsen eller en han utpeker ved sitt kontor, bestyrer fordelingen i henhold til dette testament». Berntsen, som er partner i advokatfirmaet Berngaard, avviser at han har bestyrt fordelingen i boet.

Advokat Lars Berntsen er partner i advokatfirmaet Berngaard. Her er han avbildet utenfor Kunstnernes Hus i 2009 etter at det ble klart at Pushwagner fikk tilbakeført bildene sine fra sin tidligere manager Morten Dreyer. (Foto: Cornelius Poppe) Mer...

– For ordens skyld presiseres at undertegnede aldri har bestyrt boet, skriver Berntsen i en epost til DN.

– Lyst til å tjene masse penger

Interessen rundt Pushwagner var formidabel da han gikk bort 77 år gammel våren 2018. I løpet av bare noen måneder var det solgt kunst for minst 19 millioner kroner.

Salget av kunst etter Pushwagners død har ikke vært uten kontroverser. 16 dager før Pushwagners død ble det opprettet et tilleggstestament der han godkjenner at støttespiller Stefan Stray signerer kunstverk med sine egne initialer etter kunstnerens død. Det fikk en rekke kunsteksperter til å reagere:

– Det er helt vilt. Dette er noen som har lyst til å tjene masse penger på Pushwagner, sa styreleder Magne Vangsnes i foreningen Norske Grafikere til DN den gang.

Da de stemplede verkene ble utstilt på galleriet Fineart, ble de solgt for mellom 12.000 og 50.000 kroner. De aller største verkene ble solgt for 470.000 kroner hver.

– Vi har fulgt anvisningene i Pushwagners' tilleggstestament og har fra dag én valgt full åpenhet rundt virksomheten, sa Stefan Stray den gang.

Hverken Elizabeth Brofos, Ellen Alstad eller Bonnie Brofos ønsker å kommentere saken.