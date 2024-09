Direktør Tone Hansen ved Munchmuseet håper Petter Olsens kunstsamling forblir på norske hender. – Hvis Petter Olsens Munch-kunst skal ut på auksjon, håper jeg det blir gjort over tid, og at de plasserer verkene riktig. Ikke at alt går ut på en gang, sier Hansen.

Foto: Munchmuseet og Fredrik Solstad