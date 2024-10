Petter Olsens døtre auksjonerer bort ikonisk maleri: – Forventer auksjonsrekord

Petter Olsens døtre selger maleriet «Kvitebjørn kong Valemon». Hans Richard Elgheim i Grev Wedels Plass Auksjoner venter prisrekord for Theodor Kittelsen på over 14 millioner kroner for det ikoniske verket.