«Denne illustrerte og tilpassede utgaven er så engasjerende og effektiv at det er lett å se for seg at den erstatter «Dagboken» i klasserommene og blant unge lesere», skrev New York Times i sin bokanmeldelse av Ari Folmans illustrerte versjon av «Anne Franks dagbok» da den kom ut på det amerikanske markedet for fire år siden. Anmelderen mente den dokumenterte Anne Franks humor.

Boken er en visuell tilrettelegging av den verdenskjente dagboken som 14-åringen Anne Frank skrev mens familien skjulte seg i for nazistene i Amsterdam under annen verdenskrig.