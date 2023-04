Artikkelen fortsetter under annonsen

The Times og Daily Mail hevder å kjenne til størelsen på budet. 5 milliarder pund tilsvarer 67 milliarder kroner etter dagens kurs og vil gjøre United til den dyreste idrettsklubben noensinne.

Summen er fortsatt lavere enn de seks milliarder pund den amerikanske Glazer-familien har ønsket. De har satt en budfrist fredag kveld klokka 23 norsk tid.

Manchester United-aksjen falt 2,7 prosent fredag.

Rekordsummen for kjøp av en idrettsklubb er seks milliarder dollar, som tilsvarer 4,8 milliarder pund. Det er prisen som er avtalt for det forestående eierskiftet i NFL-laget Washington Commanders.

Sjeik Jassim har ifølge britiske medier gjort det klart at han har midler til både å kjøpe klubben og investere i den, gjennom spillerkjøp, infrastruktur og prosjekter i lokalmiljøet. En av grunnene til at Glazer-familien er upopulære eiere er at de har påført klubben stor gjeld.

I budkrigen deltar også Sir Jim Ratchliffe, eier og konsernsjef i kjemikalieselskapet Ineos.

Sir Jim Ratcliffe er en av Storbritannias rikeste menn, og eier allerede fotballklubbene Nice i Frankrike og Lausanne i Sveits. Han har etter eget utsagn vært Manchester United-supporter hele livet, og er trolig den eieren flest United-supportere ønsker seg.

Ifølge flere medier vil han legge fram et bud på å ta over drøyt 50 prosent av aksjene i klubbene og tilby Glazer-familien å beholde en eierandel på 20 prosent.

Budet fra Qatar dreier seg imidlertid om 100 prosent av aksjene.