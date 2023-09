Artikkelen fortsetter under annonsen

– DN-gruppen kan vise til inntektsvekst de siste tre årene, men opplever i likhet med resten av Medie-Norge et svært krevende kostnadsbilde, økt inflasjon og lavere inntektsvekst. Derfor må vi gjøre kostnadsjusterende tiltak, sier konsernsjef Trond Sundnes i DN Media Group.

Selskapet har satt mål om å kutte inntil 45 millioner kroner i konsern og fellesfunksjoner med effekt fra 2024.

– Vi har innsett at dette kostnadsarbeidet dessverre også vil innebære at vi må bli færre ansatte i konsernfunksjoner. Det var et veldig vanskelig budskap å dele med gode kolleger i dag, sier Sundnes.

Videre jobbes det med egne kostnadstiltak på inntil 15 millioner kroner i de forskjellige publikasjonene, inkludert Dagens Næringsliv.

– Vi har satt som et prinsipp i DNs kostnadskutt at vi skal verne om kvalitetsjournalistikken. Leserne kan være trygge på at de fortsatt får den raskeste og beste nyhetsdekningen, de mest innsiktsfulle kommentarene, det feteste helgetilbudet og de oppsiktsvekkende avsløringene som DN er kjent for, sier sjefredaktør Janne Johannessen i Dagens Næringsliv.

– Betydelig kostnadspress

Mediekonsernet har i alt ti ulike publikasjoner som dekker shipping, sjømat og energi globalt, og næringsliv og samfunn i Norge.

Totalt er lønnsomhetsprogrammet for gruppen på 60 millioner kroner. DN Media Group omsatte i 2022 for 857 millioner kroner.

– Vi må sikre lønnsomhet og derigjennom muligheten til videre investering i produktutvikling og fremtidig vekst for de viktige publikasjonene våre. Vi er i en mediebransje som fortsatt står i kraftig omstilling og endring, nå forsterket av et betydelig kostnadspress i Norge, sier Sundnes.