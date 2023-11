Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken har NRK fått velfortjent pepper for dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt». Tore Strømøys serie, om den trygdede mannen og hans familie som sitter fastlåst på Filippinene, har fått kritikk for brudd på grunnleggende presseetiske prinsipper, og fordi NRK utelot informasjon om at mannen ble dømt i en sedelighetssak for mange år siden.