– Klassekampen har ikke kontaktet verken Nikolai Astrup selv, noen i Høyres partiledelse eller noen i Høyres kommunikasjonsapparat i forbindelse med dette stuntet, sier pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyre til DN søndag ettermiddag.

Lørdag publiserte Klassekampen en aprilspøk om at Høyres Nikolai Astrup flytter til Lugano i Sveits. Hovedgrunnen skulle ikke være det norske skatteregimet, men det særnorske au pair-forbudet.

– Jonas Gahr Støre har sagt at det er vanlige folks tur. Hvem er mer vanlig enn en au pair? spør Astrup retorisk, ifølge avisens lørdagsutgave 1. april.

Artikkelen ble raskt plukket opp av NTB, nyhetsbyrået som leverer raske nyheter til de fleste mediehus i Norge. Derfra var veien kort til VG, Nettavisen, Avisa Oslo, Bergens Tidende og Adresseavisen. Det var bare én hake ved Klassekampens oppslag: Det var en ekte aprilspøk.

– Sitatene har Klassekampen funnet på helt selv, uten medvirkning eller involvering fra Nikolai eller andre i Høyre, sier Cato Husabø Fossen og fortsetter:

– Vi visste ingenting om saken før den stod på trykk i avisen og andre medier begynte å ringe for å få avklart om dette var sant, noe det åpenbart ikke var.

– Full støtte

Ifølge Klassekampen ble stortingsrepresentanten fra Høyre sistemann i en lang rekke av velhavende nordmenn som flytter til Sveits. Med en formue på 353 millioner kroner er Astrup den suverent rikeste på Stortinget. I Klassekampens artikkel kommer det frem at flyttingen kunne medføre enkelte utfordringer, som at man blir skattepliktig i Norge dersom man oppholder seg her i mer enn 183 dager i løpet av et år.

«Da forsvinner noe av poenget. Tanken er å løse det meste via Teams, sier Astrup, som opplyser at det første flyttelasset kjører sørover i dag, 1. april», skrev avisens journalist.

Høyre-leder Erna Solberg ble sitert på følgende i Klassekampens artikkel:

«Han har min fulle støtte. Skattedebatten har det med å handle mye om ord og lite om handling. Nå viser ­Nikolai at han faktisk mener det når han kritiserer uforutsigbarheten i regjeringens skattepolitikk».

Natt til lørdag trakk NTB tilbake saken etter å ha innsett at de hadde gått i baret. VG publiserte senere at Astrup bekrefter til dem at han ikke har planer om å flytte til Sveits.