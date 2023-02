Schibsted-sjefen om kostnadssjokket: – Forverret de langsiktige utsiktene for papiravisen Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund varsler knallharde prioriteringer: – For halvannet år siden ville jeg ment at den daglige papiravisen hadde livets rett i mange år til.

2 min Publisert: 10.02.23 — 16.00 Oppdatert: 15 timer siden