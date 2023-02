Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen la mediekonsernet Schibsted, som blant annet eier Aftenposten og VG i Norge og Aftonbladet i Sverige, frem tall for fjorårets siste kvartal. Det var på forhånd ventet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 593 millioner kroner av en omsetning på fire milliarder kroner.

Fasiten viser et ebitda-resultat på 651 millioner kroner av en omsetning på fire milliarder kroner. Omsetningen økte dermed med en drøy prosent fra fjoråret.

– Vi har navigert gjennom røft farvann i 2022 og brukt fjerde kvartal til å tilpasse oss endringene rundt oss, med vekt på å få ned kostnader og justere kapitallokeringen vår, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Styret foreslår et utbytte på to kroner per aksje for 2022, tilsvarende 470 millioner kroner totalt.

Schibsted-aksjen faller fem prosent fredag, men har fortsatt steget 15 prosent så langt i år.

Kostnadskontroll

Det har vært et stormfullt år for Schibsted, som i likhet med andre medier er blitt rammet av et kostnadssjokk uten like. Selskapet varslet senest for to uker siden at det ville kutte en halv milliard kroner i kostnader på tvers av konsernets nyhetsmedier over de to neste årene.

«Kostnadsreduksjonene er på grunn av økte priser gjennom 2022, primært knyttet til papiravisene. Økte papir- og energipriser har hatt en betydelig negativ påvirkning på avisenes lønnsomhet, og på avdelingens lønnsomhet som helhet», skrev Schibsted den gang.

I fredagens børsmelding gjentar Skogen Lund at nyhetsmediene har fått det vanskeligere som følge av et tøffere annonsemarked, særlig innen papir.

– Ebitda-marginen endte på ni prosent, en økning fra forrige kvartal takket være streng kostnadskontroll som vil stramme seg ytterligere til fremover, sier Skogen Lund.

Schibsted eier også en rekke markedsplasser og tjenester, som for eksempel Finn og låneportalen Lendo. Schibsted iverksatte i fjor en «strategisk gjennomgåelse» av Lendo for å ta ut hele potensialet i eierskapet, med hjelp fra eksterne rådgivere.

I slutten av januar skrev Schibsted at Lendo ville legge ned driften i Spania, Portugal, Italia og Finland, og heller konsentrere seg om de skandinaviske markedene fremover. Schibsted skriver fredag at den «strategiske gjennomgangen» fortsetter parallelt med dette.

Schibsted asa, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 15272 14623 4,4 % Driftsresultat (ebit) 1099 1647 -33,3% Resultat før skatt -22244 -18618 -%

Solgte seg ned i Adevinta

Etter å ha fått to tredjedeler av markedsverdien barbert bort, har Schibsted-aksjen nå steget nær 50 prosent siden i fjor høst. Markedsverdien på 50 milliarder kroner er fortsatt halvparten så lav som ved toppnoteringen i august 2021.

Børsfallet langt på vei forklares med børsnedturen for det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, som Schibsted eier nær 30 prosent av. Adevinta har dobbelt så høy markedsverdi som Schibsted, og derfor påvirkes Schibsteds resultater og aksjekurs kraftig av Adevintas utvikling.

Adevinta og andre vekstselskaper fikk hard medfart på børs i 2022 som en konsekvens av høy prisvekst og økte renter. Siden årsskiftet har Adevinta-kursen riktignok steget kraftig igjen.

I slutten av november solgte Schibsted Adevinta-aksjer for 1,7 milliarder kroner.

– Gjennom tiden vår som en større aksjonær, har Schibsted bidratt til Adevintas sterke vekst. Som kommunisert tidligere, er aksjebeholdningen vår i Adevinta finansiell, og vi vil over tid redusere vår eksponering, med fokus på å skape verdier for våre aksjonærer, skrev Schibsted den gang.