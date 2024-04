Nektes innsyn i popmillioner

Under artistnavnet Bambee fikk Desirée Hagmann gjennombrudd som «tyggegummidansesanger fra Nordstrand» på 1990-tallet. Etter to album var eventyret over. – «Mamma, du er en kjempehit på Tiktok», fortalte barna mine i fjor. Så vi begynte å sjekke, og så at låta «Bumble Bee» hadde tatt av igjen, forteller Hagman.

Foto: Per Thrana