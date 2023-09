Artikkelen fortsetter under annonsen

Den prisbelønte fotografen Jan Grarup har vært i flere av verdens verste krigs- og katastrofeområder. Nå trekkes flere av beretningene i tvil.

Reporternettverket 24syv har i en podkast avdekket at mesterverkene er fylt av feil og selvmotsigelser. Det har fått fotografen til å komme med flere innrømmelser.

– Jeg har ikke hatt til hensikt å lyve om de som skjedde. Men jeg erkjenner nå at mine fortellinger om konkrete episoder ikke henger sammen, skriver Grarup i et Facebook-innlegg.

Både artikler fra Ukraina og et essay fra 2019 om opplevelsene under folkemordet i Rwanda i 1994 er blitt sterkt kritisert. Nå erkjenner han at gjenfortellingen av det som skjedde i Rwanda bærer preg av feil.

Omstendighetene rundt et barn som ble skadet i et macheteangrep er blant historiske fakta som er trukket i tvil.

– Min hukommelse og min dømmekraft har sviktet. Ansvaret for det er mitt, og det tar jeg, forteller han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener at posttraumatisk stressyndrom og alkoholmisbruk i perioden etter besøket kan forklare unøyaktighetene.

Rockestjerne og villhest

Fiksere, som er lokale medhjelpere som ofte benyttes i felt, har bestridt Grarups fremstillinger fra Ukraina

Nå har mediehuset Politiken brutt samarbeidet med Grarup. Politiken er blitt kritisert for å bidra til en stjernehype rundt fotografen.

I august ble det kjent at Grarup hadde deltatt i kampene på ukrainsk side av konfliktlinjen.

– Jeg har for lengst mistet min objektivitet i denne krigen. Jeg står 100 prosent på ukrainsk side. Jeg ønsker intet godt for de russiske soldatene eller de russiske myndighetene, uttalte Grarup.

Jan Grarup har gjennom sin karriere laget billedserier om glemte flyktninger, som her i Sierra Leone i 2002. (Foto: CHRISTOF STACHE, AP/NTB) Mer...

Dermed ble det en debatt rundt hans journalistiske uavhengighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har besluttet at vi ikke lengre vil si ja hvis vi får muligheten til å kjøpe frilansbilder av Jan Grarup fra krigen i Ukraina. Det handler om at han tidligere i sommer har meldt fra om at han har mistet sin objektivitet i denne saken, uttalte Politikens sjefredaktør Amalie Kestler til sin egen avis.

I det danske bransjemagasinet Journalisten ble Grarup omtalt som «Cool som en rockstjerne og genstridig som en vild hest – men også en fabelagtig fotograf.»

– Jeg håper man stadig vil se mine fotografier fra Rwanda som det de er: Et forsøk på å vise verden ofrene for folkemordet, skriver han selv på Facebook.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.