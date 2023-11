Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er utrolig stolt over jobben våre ansatte har lagt ned de siste årene. Vi har iverksatt en vellykket digital strategi ved å snu helt rundt på hvordan vi jobber redaksjonelt, sier Nina Vesterby, som nå går av som administrerende direktør i Story House Egmont.

Hun har ledet selskapet siden 2019, da hun overtok for Espen Asheim.

Kostnadskutt

De siste årene har Egmont vært gjennom en rekke omorganiseringer. For bare noen uker siden ble det kjent at selskapet måtte kutte 33 årsverk i forbindelse med en omfattende spareplan for 70 millioner skulle kuttes.

Dette målet er nådd, ifølge selskapet, og Vesterby slutter når kutt og nedbemanninger er gjennomført. Hun skal bistå i en overgangsfase de neste månedene.

Selskapet blir nå en del av en europeisk organisering bestående av hele Story House Egmonts medievirksomhet.

– Gode resultater

– Jeg vil takke Nina for det hun har bidratt med for Story House Egmont de siste fem årene. Hun har stått bak utviklingen av vår norske medievirksomhet i turbulente tider, og har levert gode resultater og nye vekstområder i et marked som har vært preget av korona, makroøkonomisk krise og implementeringen av en krevende spareplan, sier styreleder Torsten Bjerre Rasmussen i Story House Egmont i Norge.

Story House Egmont, som det norske selskapet heter, gir ut en rekke magasinet i Norge, blant annet Hjemmet, Vi Menn og Donald Duck. Selskapet, som tidligere het Egmont Publishing, eies av Egmont-konsernet, som også eier TV 2, forlaget Cappelen Damm og tv- og filmselskapet Nordisk Film.

I 2019 kuttet selskapet åtte stillinger da de omorganiserte kommersiell avdeling av selskapet, og året etter mistet 11 personer jobben i forbindelse med en omorganisering.