Tallene kommer frem i en rapport til Twitters investorer, ifølge kildene avisen har snakket med.

Tesla-gründeren Elon Musk tok over Twitter i oktober i fjor, og mange annonsører forlot plattformen i etterkant, noe som førte til et fall i reklameinntektene.

Musk jobber for tiden iherdig med å få selskapets økonomi på bena igjen. Antallet ansatte i selskapet er blitt redusert kraftig, og plattformen har innført en abonnementstjeneste for brukerne.

Opprør

Det tok ikke mer enn et par dager etter Musks overtagelse før det ble klart at store deler av toppledelsen hadde fått sparken. Masseoppsigelser, brukeropprør, flukt blant annonsørene og enorme rentebetalinger er noen av stikkordene for den turbulente tiden som har fulgt.

Etter måneder med kritikk, tok han til nok et kontroversielt grep: Musk spurte Twitter-brukerne selv om de ville ha ham som sjef eller ei.

Det endte med at han selv gikk av som Twitter-sjef etter en avstemming.

Kuttet kostnader

De siste månedene har selskapet jobbet med en ny finansiell plattform.

I forbindelse med det rekordstore oppkjøpet ble det nemlig tatt opp nye lån på rundt 13 milliarder dollar, på toppen av en kapitalinnsprøytning på om lag syv milliarder dollar.

Twitter bokførte i 2021 et tap på rundt 221 millioner dollar, og Musk har ikke vært snau med å poengtere ofte hvor viktig det er for selskapet å redusere utgiftsbasen. Dette var også begrunnelsen da han kvittet seg med omtrent halvparten av arbeidsstokken i Twitter tidligere i høst.

Samtidig har flere annonsører trukket seg, og blant annet vist til milliardærens tilnærming til innholdsmoderasjon på plattformen. Og nå kan det virke som det begynner å «knipe» for milliardæren.