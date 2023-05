Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Sjefen for det belgiske tankrederiet Euronav, Hugo De Stoop, går av som sjef med umiddelbar virkning. Det går frem av en børsmelding tirsdag morgen. Det skal være gjensidig enighet mellom De Stoop og styret.

Finansdirektør Lieve Logghe er utnevnt til midlertidig toppsjef. De Stoop skal være tilgjengelig i overgangsperioden frem til en permanent sjef er på plass, går det frem av meldingen.

I meldingen sier De Stoop at han er takknemlig for de nesten 20 årene i Euronav.

– Med et nytt styre og sterk representasjon fra de to hovedaksjonærene, er tiden nå inne for at Euronav skal åpne et nytt kapittel, sier De Stoop.

Euronav skulle etter planen fusjonere med John Fredriksens tankrederi Frontline, men planene strandet. I stedet har Fredriksen kjøpt seg opp til en betydelig eierandel i Euronav, og sågar fått styreplass. Fredriksen og den belgiske Saverys-familien er nå selskapets to største eiere.