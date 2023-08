Saken handler om: En ny sesong av aksjespillet Fantasyfond lanseres høsten 2023.

Aksjespillet Fantasyfond begynner 18. september, men allerede nå kan du gå inn i spillet og sette opp fondet ditt.

Det er gratis å delta, og spillet varer i seks uker. Den som har oppnådd best avkastning etter seks uker, stikker av med hovedpremien på 50.000 kroner. Det deles også ut flere tilleggspremier underveis.

Eiendomsinvestor Morten Mosvold Jørgensen (28) er en av profilene du kan spille mot i år.

– Jeg skal vinne, sier han skråsikkert til DN.

Morten Mosvold Jørgensen (28) har ikke prøvd seg noe særlig på aksjer før. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Hvor skuffet blir du om du taper da?

– Nei, jeg blir ikke overrasket da heller. Dette kan gå veldig galt.

Fem profiler

I Fantasyfond kan man opprette ligaer og invitere venner og kolleger til å bli med på intern kappestrid. Studentene ved BI, NTNU, NHH og Universitetet i Tromsø vil ha egne ligaer.

Slik spiller du Fantasyfond Petter Winther forklarer deg DNs aksjespill, Fantasyfond. 00:51 Publisert: 25.08.23 — 12:24

Det vil være mulig å konkurrere mot DN-kommentatorene Thor Christian Jensen og Anita Hoemsnes. I tillegg vil disse profilene delta:

Morten Mosvold Jørgensen (28), eiendomsinvestor.

Jenny Huse (22), tidligere influenser.

Shobhit Garg (22), klokkegründer.

Mimir Kristjansson (35), politiker i Rødt.

Christoffer Callesen (35), forvalter i Fondsfinans.

Vi vil bli bedre kjent med disse profilene underveis i spillet.

Flere med erfaring

Mosvold Jørgensen har ikke prøvd seg i aksjemarkedet før, men det har Jenny Huse (22). Med over 200.000 følgere på Tiktok har hun på kort tid blitt en av landets mest kjente influensere. Skjønt, influenser vil hun ikke kalle seg lenger.

Huses høye konkurranseinstinkt, kombinert med litt erfaring med aksjer kan gjøre henne til en «dark horse» i årets spill.

Mímir Kristjánsson er stortingspolitiker for partier Rødt og dermed kritisk til kapitalmarkedene. Likevel har han skrevet bok om hvordan man blir superrik, der han selv prøvde seg som aksjeinvestor.

Mímir Kristjánsson har prøvd seg som investor tidligere, med vekslende hell. (Foto: Javad Parsa) Mer...

Shobhit Garg har slått seg opp på å kjøpe og selge klokker, og har åpenbart nese for gode handler. I tillegg kan han røpe at han har vært med på å spille Fantasyfond før.

Christoffer Callesen er forvalter for utbyttefondet til Fondsfinans, som nylig fikk toppkarakter av Morningstar. I løpet av fondets tre års levetid har han levert en solid meravkastning sammenlignet med Oslo Børs.

Tips til hvordan komme i gang

Reglene i Fantasyfond gjør at man må velge minst fem aksjer. Dette er for å unngå at det kun er tilfeldigheter som avgjør hvem som vinner spillet. Likevel har tidligere sesonger vist at man gjerne må ha litt flaks for å stikke av med seieren.

Hvis du ønsker litt hjelp til å komme i gang, kan du ta en titt i DNs kunnskapsbibliotek.

Her finner du flere artikler og videoer som forklarer hva en aksje er hvordan bygge en portefølje. Denne artikkelen om investeringsstrategier kan være spesielt nyttig for de som skal spille Fantasyfond.

I tillegg kan du slå opp sentrale ord og begreper i DNs aksjeordbok.