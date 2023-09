Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er den sjette sesongen av DNs aksjespill Fantasyfond i gang.

Hvis du ikke har meldt det på, er det ennå ikke for sent. Du kan sette opp et fond på fantasyfond.no og bli med i kampen om hovedpremien på 50.000 kroner. Spillet varer i seks uker, og det er helt gratis å spille.

I tillegg til hovedpremien, deler vi ut en rekke ukentlige premier. Det er også mulig å kjempe om premier i ulike ligaer inne i spillet.

I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite for å spille, samt de beste tipsene fra de som har vunnet før.

Dette er årets Fantasyfond-profiler Fantasyfond er DNs aksjespill som starter 18. september og varer i seks uker. Det er gratis å spille, og du kan registrere deg på fantasyfond.no. Dette er profilene som du kan spille mot i år: Morten Mosvold Jørgensen (28), eiendomsinvestor.

Jenny Huse (22), tidligere influenser.

Shobhit Garg (22), klokkegründer.

Mimir Kristjansson (35), politiker i Rødt.

Christoffer Callesen (35), forvalter i Fondsfinans.

Taperaksjer ga seier

Petter Stensland (49) stakk av med fjorårets hovedpremie etter å ha oppnådd en avkastning på 45 prosent i løpet av spillets seks uker. Stensland spilte sammen med sin da 15 år gamle sønn Marius, og avslørte at det var sønnen som var arkitekten bak strategien som førte til seier.

– Vi har tatt noen sjanser, forklarte en svært fornøyd 15-åring i fjor høst.

En viktig del av strategien deres var nemlig å kjøpe aksjer som hadde falt mye. Da Atlantic Sapphire stupte på børs i fjor høst, gikk han og faren tungt inn. Det ble lønnsomt, og Atlantic Sapphire ble en av de viktigste bidragsyterne til at far og sønn Stensland stakk av med seieren.

I tillegg brukte de mye tid på å følge med på både nyheter og hvordan aksjemarkedet utviklet seg.

Pengene de vant fikk Marius bestemme over, og de ble investert i aksjemarkedet.

Må ta risiko for å vinne

Fantasyfond fungerer slik at du får 100.000 i «lekepenger» som du kan investere relativt fritt på Oslo Børs. De mest likvide aksjene i Euronext Growth er også inkludert i spillet, men det er kun norske aksjer.

Reglene i spillet legger noen begrensninger på hvor mye risiko du kan ta:

Du må til enhver tid være investert i minst fem aksjer.

Du kan maksimalt investere 20 prosent av porteføljen i en aksje.

Du kan endre porteføljen din så ofte du vil, men endringen effektueres bare en gang om dagen, så det er ikke noe vits i å forsøke å «daytrade».

Likevel er det ikke til å stikke under stol at man må ta en del risiko, samt ha litt flaks, for å vinne spillet. De som har vunnet tidligere har ofte hatt en portefølje av aksjer i én eller to sektorer, og ikke for mange aksjer.

Litt motsatt av slik man hadde investert i virkeligheten, med andre ord.

Traff blink ved å følge nyhetsbildet

Flere av dem som har vunnet Fantasyfond tidligere har klart å identifisere noen trender ved å følge nøye med i nyhetsbildet.

Våren 2022 vant Widerøe-pilot Carl Magnus Van Veen Aas (28) spillet etter å ha satset hardt på offshore-aksjer. En rekke offshoreselskaper steg friskt i denne perioden som følge av skyhøye energipriser.

Carl Magnus Van Veen Aas (28) vant Fantasyfond våren 2022. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Flere av disse aksjene hadde hatt store problemer siden oljekrisen i 2014, men da Russland invaderte Ukraina, endret forholdene seg over natten.

Aas oppnådde en avkastning på vanvittige 116 prosent på seks uker.

Hyppige endringer kan gi seier

Flere av dem som har vunnet tidligere, har vært ganske aktive og gjort hyppige endringer i porteføljen sin. Christian Ferger Tømmernes (32) vant høsten 2021 med fondet «Fallende kniver». Slik navnet tilsier valgte også han å satse på aksjer som hadde falt mye.

Tømmernes gjorde hyppige endringer i porteføljen, og satte gjerne av en halvtime hver dag til det.

Våren 2021 var det NTNU-studenten Robert Blaszkiewicz (23) som gikk til topps, og da trengtes det bare 38,7 prosent avkastning for å vinne. I løpet av noen uker steg oljeprisen 15 prosent.

Blaszkiewicz svarte med å vekte seg ganske tungt inn i Flex lng og 2020 Bulkers, samt andre råvare- og sykliske aksjer.

For øvrig var en del av vinnerformelen hans å gjøre hyppige utskiftninger i porteføljen, og det var flere aksjer han bare holdt i to-tre dager om gangen for å sikre raske gevinster på kortsiktige kursutslag.

Hvis du skal følge denne oppskriften og ønsker å bytte aksjer ofte, skal du nå få et godt tips: Spillet fungerer slik at man handler aksjer på åpningskurser, ikke sluttkurser. Derfor kan det være lurt å vekte om fondet sitt like før Børsen åpner klokken ni på morgenen.

