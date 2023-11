Artikkelen fortsetter under annonsen

DNs aksjespill Fantasyfond er over for denne gangen, og vinneren ble Knut Terje Smerud (60).

– Er det sant? Kanskje jeg skulle vært i en annen bransje, sier Smerud spøkefullt.

Likevel er det nettopp bransjen han selv har jobbet i de siste 30 årene som sikret suksess. Smerud satset alle kortene sine på bioteknologi, og det ga en avkastning på 47,4 prosent i løpet av de seks ukene spillet pågikk.

Dermed stikker han av med hovedpremien på 50.000 kroner.

Disse aksjene valgte han

Han har selv en master i biokjemi og startet sitt eget konsulentselskap på 90-tallet. Smerud og hans rundt 40 ansatte hjelper bioteknologiselskaper over hele verden med å planlegge og gjennomføre kliniske studier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vet jo godt hva som kan skje med disse selskapene. Det er mange som går med tap, men en gang iblant er det noen som lykkes, sier han.

Smerud tok inn disse fem biotek-selskapene i porteføljen sin fra start:

Bergenbio steg 60 prosent.

Photocure steg 34,6 prosent.

Thor Medical steg 1,9 prosent.

Ultimovacs steg 48,6 prosent.

PCI Biotech steg 29,7 prosent.

Kunnskap var nok

Smerud gjorde ingen endringer underveis i spillet, og det var helt bevisst.

– Jeg valgte meg ut noen selskaper og holdt på dem. Det er poenget. I biotek må du ha veldig, veldig lang horisont. Her snakker vi 10–15 år. Sånn sett er horisonten i Fantasyfond veldig kort, men det var artig at den metoden fungerte, sier han.

Knut Terje Smerud mener de mest spennende biotekselskapene er de som enda ikke er børsnotert. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Smerud har ikke privat investert noe særlig i aksjer før, men selskapet han leder har vært ganske aktive og investert betydelige beløp i biotek-prosjekter.

– Normalt ville jeg valgt å investere i selskaper som fremviser gode og fremfor alt effektive utviklingsplaner, samt at de har tilstrekkelig erfaren og kompetent ledelse og rådgivere til å kunne gjennomføre disse planene, sier han.

Siden tidshorisonten i Fantasyfond var såpass kort, så han i tillegg på om aksjekursen ved starttidspunktet for konkurransen var kunstig lav.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er utrolig gøy og inspirerende, at selv om vi ikke har innsideinformasjon om noen av de selskapene som vi kunne legge inn i Fantasyfond-porteføljen, så viser det seg – sikkert sammen med mye flaks – at den generelle kunnskapen og kompetansen innen denne bransjen faktisk var nok til å vinne Fantasyfond i år, legger han til.

Har planen klar for premien

Det kan hende at kone og barn kan forvente seg litt dyrere julegaver i år, og kanskje blir det noen flere turer til Manchester for å støtte favorittlaget United – men Smerud har også andre planer for premiepengene.

– Nå tilsier innsideinformasjon at min desiderte favorittartist Randi Hansen fra tidlig 80-tall, kjent for «Hvis jeg fikk være sola di», endelig slipper ny musikk, kanskje allerede før jul. Med en overraskende pengepremie fra Fantasyfondet i banken, får jeg kanskje kjøpe en stort antall av den nye cd-en hennes, slik at alle mine venner og forretningsforbindelser kan se frem til å få en julegave i år med kvalitetsmusikk, sier Smerud.

Slik gikk det med profilene

I år har flere kjente profiler vært med å spille, men kun én av disse greide å oppnå positiv avkastning i år.

For første gang har DNs egen børskommentator Thor Chr. Jensen vunnet konkurransen mellom profilene, med en avkastning på hele 1,2 prosent.

– Haha, dette er fantastisk. Min avkastning blir 10,4 prosent annualisert. Det høres i alle fall litt bedre ut, sier Jensen.

DN-kommentator Anita Hoemsnes har tidligere gjort det bra i Fantasyfond, men i år gikk hun på en smell ved å kjøpe SAS-aksjer da det kom et bud på aksjen. Det viste seg nemlig at eksisterende aksjonærer ble vannet ut, og aksjen falt kraftig.

Hoemsnes forklarte nylig i Facebook-gruppen DN Kvinner hvordan hun forsøkte å bøte på skaden ved å ta inn DNB før børsåpning etter at banken leverte rekordresultat.

– Overraskelsen var stor da børsen åpnet og aksjen falt med fem prosent! skriver hun, og fortsetter:

– Konklusjonen er at skal du lykkes som kortsiktig investor i aksjemarkedet, må du bruke mye tid. Det holder ikke å kaste et blikk her og der, ved siden av vanlig jobb. Det å kaste seg etter selskaper som kommer med nyheter er eller ingen god idé, når jeg ikke har kunnskap nok til å analysere hva nyheten har å si for aksjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.