– Dette er et klart signal til Tesla om at de ikke kan transportere svenske Teslaer gjennom Norge. Det vil i så fall bli møtt med aksjoner, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendige for å få dette til å virke, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en uttalelse.

Den norske fagforeningstoppen rykker nå ut med støtte til sine svenske kolleger i IF Metall, som organiserer arbeidere ved Teslas verksteder i Sverige. 27. oktober tok IF Metall ut 130 av sine medlemmer i streik som et svar på at Tesla nekter å inngå tariffavtale med de ansatte.

Fellesforbundet opplyser at de nå har sendt et boikottvarsel til Tesla i Sverige. Med mindre selskapet kommer til enighet med IF Metall innen 20. desember, vil Fellesforbundet iverksette sympatiaksjoner.

Boikotten vil rettes mot transport av biler til det svenske markedet, heter det i pressemeldingen.

Sprer seg over landegrensene

– Våre fagforeningskamerater i IF Metall har Fellesforbundets fulle støtte i konflikten med Tesla. De tar kampen mot et fagforeningsfiendtlig selskap på vegne av hele arbeidslivet. Nå bør Tesla umiddelbart akseptere IF Metalls krav om tariffavtale. Dersom dette ikke er på plass innen 20. desember, vil vi gå videre med iverksetting av boikottaksjoner, sier han.

DN har oversendt kritikken til Tesla i Norge og bedt om kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

De streikende verkstedarbeiderne i Sverige får nå bred støtte fra sine nordiske fagforeningskolleger:

Tirsdag varslet Danmarks største fagforbund, 3F Transport, at de også ruster seg for sympatistreiker. De planlegger i likhet med Fellesforbundet i Norge å blokkere transport av Tesla-biler til det svenske markedet.

Dermed kan den svenske Tesla-streiken ese ut i Norden.

– I Norden er det bred enighet om betydningen av et godt organisert arbeidsliv. Det sikrer ansatte medbestemmelse og rimelige lønns- og arbeidsvilkår. Retten til å kreve tariffavtale er en selvsagt del av vårt arbeidsliv, og vi kan ikke akseptere at Tesla stiller seg på utsiden av dette, sier Jørn Eggum.

Fellesforbundet bekrefter at aksjonen kommer etter oppfordring fra IF Metall.