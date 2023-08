Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt har norske forsikringsselskaper registrert om lag 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter. Skadene anslås å koste rundt 1,6 milliarder kroner.

– Jeg tror vi kan slå fast at dette er en av de dyreste naturkatastrofene som har rammet Norge. Om ikke den dyreste, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til NTB.

Biler og infrastruktur

Fåne minner om at skader på biler og campingvogner kommer i tillegg til de 1,6 milliardene. Og på toppen av dette kommer skader på offentlig infrastruktur, som ikke er forsikret.

Summen på 1,6 milliarder kan dessuten fortsatt øke, etter hvert som flere skader meldes inn.

Dyre orkaner

Blant de verste naturkatastrofene tidligere i norgeshistorien er nyttårsorkanen i 1992, orkanen Dagmar i 2011 og flommen «Vesleofsen» i 1995.

Finans Norge sitter ikke på anslag over kostnader som følge av disse hendelsene som er direkte sammenlignbare med det vi så langt vet om Hans. Men flere av de tidligere katastrofene forårsaket bygningsskader som overgår det som foreløpig er meldt inn som følge av ekstremværet nå.

Ødelagte veier

Omregnet til 2022-kroner førte nyttårsorkanen i 1992 til skader for 2,3 milliarder kroner som var dekket av Naturskadeforsikringsordningen, ifølge Finans Norge. I tillegg kom skader som var dekket av den ordinære boligforsikringen.

Skader på bygg er imidlertid bare en del av bildet. Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet anslår at det bare på fylkesveiene i Innlandet er skader for over 500 millioner kroner som følge av Hans.