I ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om det «alle» snakker om nå. Hvorvidt USA kommer til mislighold sin gjeld eller nok en gang heve gjeldstaket.

USA bruker hvert år mer penger enn de har. Samtidig har nasjonen en regel fra 1917 som setter et tak på hvor mye gjeld de kan ta opp. Det taket har politikerne hevet over hundre ganger siden den gang, men nå utspiller det seg et drama i kongressen om det kan heves igjen.





Finansredaktør Terje Erikstad og kommentator Bård Bjerkholt har begge skrevet kommentarer den siste uken om gjeldstaket. De er enige om mye, men uenige om risikoen. Blir det finanskrise eller heves taket?

Vi tar debatten i Finansredaksjonen.

