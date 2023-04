Artikkelen fortsetter under annonsen

I Finansredaksjonen denne uken snakker vi om erfaringer med Chat GPT og Snapchats AI-funksjon. Ikke fordi vi er eksperter på det. På ingen måte. Men når vi ser at investorene i markedene oppfører seg på en måte de ikke har gjort siden 2001 … Da blir vi interessert.





Ekstrem vekst av datakraft og investorer som leter etter avkastning, er ingrediensene som legger grunnlaget for at AI-teknologien vil utvikle seg på langt mer avanserte måter enn å la studenter få mulighet til å la Chat GPT gjøre oppgaveskrivingen for dem.

DNB-forvalter Erling Thune sier til DN at AI-teknologien er «banebrytende på nivå med oppfinnelsen av internett.» Det er DNs finansredaktør Terje Erikstad enig i, men ikke versjonen av for eksempel Chat GPT som herjer nå. Den er ikke intelligent, men hva med de neste generasjonene av teknologien? Den kan bli så avansert at den ødelegger menneskeheten, sier en rekke forskere.

En rekke kjente teknologer, forskere og næringslivsfolk har tatt til orde for et halvt års pause i utviklingen av AI for å få kontroll. Hvordan i all verden skal det skje, lurer DNs kommentator Bård Bjerkholt på.

Hør den ferske episoden av Finansredaksjonen der du ellers hører podkast. Den ligger for eksempel åpen for alle på Spotify.