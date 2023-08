Artikkelen fortsetter under annonsen

I debatt med seniorforsker og direktør ved Frischsenteret, Simen Markussen i DN-teltet i Arendal mener Bratten at angrepet på arbeidslinjen fra venstresiden – inkludert deler av Arbeiderpartiet- i år er helt meningsløs.

Simen Markussen, direktør, Frischsenteret. og Anne Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Det er enkelt. Skal vi ha de tjenestene vi har i samfunnet, gode veier og sykehus, trengs skatteinntekter. Da må folk jobbe, sa Bratten.

Nav-direktør Hans Christian Holte la frem tall som viser at de siste tre årene har 50.000 personer som sto utenfor arbeidslivet, fått jobb. Holte skulle ønske han kunne si at det utelukkende var Navs fortjeneste. Godt arbeidsmarked betyr mest.

Markussen sier det aller viktigste grepet for å få flere inn i jobb, er å gi dem kompetanse. Manglende kompetanse er årsaken til at mange som vil jobbe, ikke får jobb. Kompetanse i form av kortere kurs eller delstudier er veien å gå, mener Markussen.

Hør liveinnspillingen som podkast her: