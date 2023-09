Artikkelen fortsetter under annonsen

Aswath Damodaran er professor i finans ved Stern School of Business, New York University. Han er eksperten som bare kaller seg for en lærer, og som fritt deler sine verdivurderinger på egen hjemmeside.

Onsdag 27. september holdt han foredrag på en konferanse i regi av Oslo Business Forum. I denne spesialutgaven av podkasten Finansredaksjonen forteller Damodaran om sine egne forsøk på å verdivurdere Tesla og børsraketten Nvidia. Samtidig gir han også oppskriften på hvordan man bør tenke og handle hvis man selv vil investere i børsnoterte selskaper.

"Du må være villig til å ta feil", sier finansprofessoren. Å anslå verdien av et selskap handler om å gjette på hva som skjer i fremtiden. Den usikkerheten bør man helst like, eller i hvert fall lære seg å leve med.

Å betale noen for å gjøre verdivurderingen for seg er bare en måte å unngå å ta ansvaret selv for usikkerheten, mener Damodaran. Han roser Oljefondet, men advarer norske politikere mot å la fondet få lov til å investere i unoterte selskaper, såkalt private equity.

Hør spesialepisoden her:

