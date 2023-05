Artikkelen fortsetter under annonsen

Kronesvekkelsen vil ingen ende ta. Det vil heller ikke spekulasjonene i hvorfor den fortsetter å svekkes.

Sist ut er Spetalen. Han var ute med storsleggen. Som så ofte før er det politikerne som står lagelig til for hugg. Denne gangen har de skylden for svak kronekurs.

Kommentator Bård Bjerkholt mener Spetalens resonnement er «litt haltende». Han mener kronekursdebatten er blitt en stall hvor alle folks kjepphester strigles. Enten det er misnøye med regjeringens skattlegging, det grønne skiftet eller for stramt statsbudsjett (SVs Kari Elisabeth Kaski). Norges Bank har også blitt pekt på som en som har skyld i svekkelsen.

Børskommentator Thor Christian Jensen trøster regjeringen med de ikke er de eneste som blir idioterklært av Spetalen. Og han minner om at den samme diskusjonen som er i Norge, også foregår i EU. Euroen har nemlig også svekket seg mot dollar.

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen spør i et innlegg i DN hvorfor man er så bekymret for rente- og kronekurs nå.

