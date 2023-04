Artikkelen fortsetter under annonsen

I etterkant av bankuroen rundt Silicon Valley Bank og Credit Suisse var frykten for en fullskala finanskrise med dertil hørende fall i verdensøkonomien stor. Det sendte oljeprisen ned mot 70 dollar fatet, men så brukte Opec + (oljeproduserende land i Midtøsten og Afrika samt Russland) sin makt til å varsle kutt i oljeproduksjonen. Det sendte oljeprisene opp til over 80 dollar fatet igjen.

Det snakker vi om vi ukens episode av Finansredaksjonen. Hør episoden her:

Årsakene til Opecs overraskende kutt er flere. Den viktigste er ønsket om å opprettholde lønnsomheten i egen oljeproduksjon. Mange av landene i Opec er dypt avhengig av oljeinntekter for å fylle hull i landenes statsbudsjetter.

Norge har forøvrig også glede av å være gratispassasjerer når oljeprisen stiger. Bare sjekk kursene på de oljerelaterte selskapene på Oslo Børs de siste ukene.

Hva skjer med oljeprisen fremover? Det er ikke lett å si.

Mens prisen for levering av olje i fremtiden ( fremtidsmarkedet) ligger lavere enn dagens pris, tror oljeanalytikere at prisen skal stige i forhold til dagens nivå, blant annet fordi det er ventet at Kinas økonomiske aktivitet vil ta seg opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er som vi ofte har sagt i Finansredaksjonen. Den beste prognosen for oljeprisen, er dagens pris.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.