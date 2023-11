Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdrettsnæringen provoserer mange, særlig har miljøproblematikk og dyrevelferd fått mye oppmerksomhet. Samtidig er den en fantastisk eksportvare, og populær middagsmat.

I ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om bransjens utfordringer, hvordan selskapenes verdi har beveget seg siden lanseringen av grunnrenteskatten, også tar vi en runde for å finne ut av om finansredaksjonens medlemmer selv spiser oppdrettslaks?

De siste månedene har flere saker om dårlig dyrevelferd og selvdød laks som selges som menneskemat fått mye oppmerksomhet. I forrige uke tok NRKs Debatten opp temaet.

For å ivareta matsikkerheten, miljøet og dyrevelferden er det avgjørende at vi har et velfungerende kontrollsystem. Da kan ikke oppdrettsbransjen forvente at Mattilsynet skal varsle før de kommer på tilsyn. Samtidig har kanskje folk flest glemt litt hvor maten kommer fra, og at avliving og innvoller også er en del av all animalsk matproduksjon? Thor Christian tar ansvar, og tar oss gjennom diverse realiteter fra både jakt og fiske.

