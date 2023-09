Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi kommer ikke utenom ukens store snakkis. Sindre Finnes handlet 3640 ganger i aksjer og andre børsinstrumenter i de årene kona Erna Solberg satt som statsminister. Det var travelt på hjemmekontoret der, for å si det sånn.

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast laget av oss i DN.

Sinnes har både kjøpt og solgt aksjer i stort omfang, men også tatt stor risiko ved å gire sine investeringer. Blant annet ved å investere i produktet Bull OBX X10.

Hva slags aksjehandel er det Finnes egentlig har drevet med? Og hvor god investor har han vært?

Han har, ifølge han selv, fått en samlet gevinst på 1,8 millioner kroner av et brutto investeringsbeløp på 112 millioner kroner. Det siste tallet er fra Nordeas investeringsdirektør Robert Næss. Er det en god gevinst eller ikke?

