Oppkjøpsforsøket på e-læringsselskapet Kahoot går på ingen måte etter planen. Børskommentator Thor Christian Jensen kaller budet på selskapet både «togrøveri» og «mikke mus-prosess». Hør hvorfor i ukens episode av Finansredaksjonen.

Du kan høre episoden her – eller der du ellers hører podkast.

I forrige episode lovet vi å komme tilbake møtet blant USAs sentralbanktopper i Jackson Hole i forrige uke. Finansredaktør Terje Erikstad mener sentralbanksjef Jeremy Powells sa to ting: Stol på meg og Jeg er ikke sikker på noe.

Powell har fortsatt målet om å få ned inflasjonen mot to prosent, men er usikker på hva som skal til av renteøkninger og hva renten vil føre til for den økonomiske veksten. Nye tall for antall ledige jobber i USA peker i retning av at bedriftene nå begynner å stoppe nyansettelser. Det kan tyde på lavere vekst. USA-børsen tok i mot nyhetene med å sende kursene rett opp.

I Norge er usikkerheten like stor, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache tror inflasjonstoppen er nådd nå. Det har Norges Bank trodd mange ganger det siste halvannet året, og tatt feil hver gang. Men nå er sannsynligheten for at inflasjonen avtar større, sier Erikstad.

Og aller sist i episoden, snakker vi om den nye sesongen av Fantasyfond. En av profilene i år, er Rødts Mimir Kristjanson, en mann som sjelden uttrykker begeistring over dem som tjener sine formuer på børsen. Sjekk ut de andre profilene her.

