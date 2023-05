Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste måneden har selskapenes årsrapporter kommet på rekke og rad og gitt oss informasjon om hva de på toppen får betalt. Det betyr blant annet at vi vet at DNB-sjef Kjersti Braathen fikk 15,4 millioner kroner, Telenors-sjef Sigve Brekke fikk 16,3 millioner og Equinor-topp Anders Opedal fikk rundt 20 millioner kroner.

Vi snakker om lønn i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss her i DN.

Når man sammenligner det med medianlønnen i Norge i fjor, som var 572.000 kroner, er det en viss forskjell. Men det er likevel ingenting mot forskjellene mellom topp og bunn i for eksempel Storbritannia. Børskommentator Thor Christian Jensen har funnet et nytt begrep han har sansen for, «Fat Cats Day».

Det er den dagen i året, hvor sjefen har tjent like mye som det en vanlige arbeider. I fjor var datoen 5. januar. I år 4. januar. Da kan du snakke om lønnsforskjeller.

Lønnsforskjeller er det også på lederne hos hotellkongen Olav Thon og industribyggeren Kjell Inge Røkke. Hør episoden om lønn der du ellers hører podkast. (Du trenger ikke abonnement).

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.