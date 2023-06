Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank har satt opp renten elleve ganger på knappe to år. I samme periode har prisveksten gått fra rundt to prosent til nær syv prosent, samtidig har den norske kronen svekket seg kraftig. Kommer Norges Bank til å klare å gjøre jobben de er satt til?

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen.

LO mener Norges Banks renteøkning i juni er «ubegripelig». Det er hverken kommentator Bård Bjerkholt eller finansredaktør Terje Erikstad enig i.

– Norges Bank har et inflasjonsmål på to prosent. Nå er inflasjonen nær syv prosent. Da er det ikke ubegripelig at renten settes opp, sier Bjerkholt.

Renten burde kanskje heller blitt satt opp enda mer og raskere? Ida Wolden Bache har jo hele tiden sagt at hvis vi ikke setter opp renten kraftig nå, vil inflasjonen bite seg fast på et høyt nivå. Det kan jo se ut til at den allerede har gjort det – bitt seg fast altså.

IMFs nestleder, og tidligere sjeføkonom, Gita Gopinath mener vi – og resten av verden – må være forberedt på at inflasjonen blir langt mer variabel fremover enn den har vært historisk.

Det er ingen trøst. Trøsten til forgjeldede husholdninger som merker hver renteøkning på lommeboken er at inflasjonen «spiser» opp gjelden din.

Hør Finansredaksjonen hver uke gjennom hele sommeren: