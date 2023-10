Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeprisen har steget med over 20 dollar fatet siden juli og oljeselskapene investerer som aldri før.

Hovedårsaken til høy oljepris er at Saudi-Arabia og Russland kniper igjen på produksjonen. Hvor lenge kan de gjøre det før aktiviteten i verdensøkonomien tar skade av det? Analytikere både i Pareto og Arctic Securities mener vi er inne igjen en ny supersyklus og tror oljeprisen skal godt over 100 dollar fatet.

Vel, er det noe vi vet, så er det at prognoser rundt oljeprisen ofte ikke slår til.

Uansett fører høy oljepris og sterk aktivitet på norsk sokkel – blant annet som følge av den sjenerøse oljeskattepakken under pandemien – til at Norges Banks ønske om at veksttakten i norsk økonomi skal ned ikke slår til. Det kan bety høyere rente lenger.

