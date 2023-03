Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen. For hva var det egentlig som ble lagt frem tirsdag? Var det så mye nytt?

Nei, egentlig ikke. Litt mindre skattesats, litt større bunnfradrag og litt mer penger til kommunene og fylkene hvor oppdrettsselskapene holder hus.

Hør episoden her – eller der du ellers hører podkast.

Problemet, ifølge kommentator Bård Bjerkholt, er at Regjeringens begrunnelse for grunnrenteskatt ikke er så veldig logisk. Hvis regjeringen virkelig mener at alle selskaper som har tilgang til felles naturressurser og som oppnår ekstraordinær lønnsomhet, skal betale grunnrenteskatt, hvorfor settes det da et bunnfradrag på 70 millioner kroner? Oppdrettsselskaper som har lavere omsetning enn det, nyter jo også godt av kalde, norske fjorder.

De børsnoterte oppdrettsselskapene falt på Oslo Børs da forslaget kom tirsdag morgen, men justerte seg opp i løpet av dagen. Det store børsskrellet skjedde da regjeringen la frem det opprinnelige forslaget i september i fjor. Salmar som er selskapet med størst virksomhet på norsk jord, har tapt 30 prosent i markedsverdi på det halve året som er gått. Usikkerheten rundt skattlegging gjør at investorene stikker.

Politisk er forslaget lett å forstå. Illsinte Senterparti- og Arbeiderpartiordførere langs kysten får med det nye forslaget mer penger i kommunekassen, samtidig som de familieeide mindre oppdrettsselskapene skjermes.

Det gjenstår likevel å se hva som skjer med forslaget når det møter Stortinget. Regjeringen ønsker et bredt forlik. Det ser ikke ut til å skje. SV vil høyne skatten, mens Høyre vil ha en helt annen modell.

