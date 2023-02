Artikkelen fortsetter under annonsen

Rett før det indiske selskapskonglomeratet Adani Group skulle hente inn 2,5 milliarder dollar i en emisjon, la det amerikanske investeringsanalyseselskapet Hindenburg Research frem tidenes drittpakke mot selskapet. Resultatet: verdifall på nesten et norsk statsbudsjett 1200 milliarder kroner.

Drittpakken var pakket inn i en 100 siders rapport hvor konklusjonen var at Adani Group har drevet med omfattende aksjemanipulasjon og regnskapsbedrageri over en ti års-periode.

I Finansredaksjonen denne uken snakker vi om den spektakulære historien og hvordan shortinvestorer påvirker markedene.

Hør episoden her:

Det er jo ikke slik at selskapet gravde i Adani Groups regnskaper bare for moro skyld. De hadde tatt store shortposisjoner før rapporten ble lagt frem. Så når det kraftige børsfallet kom, kan vi anta at de leverte de lånte aksjene tilbake til investorene med stor gevinst.

Hindeburg Research har gjort jobben som aksjemarkedets renovasjonsarbeidere, ifølge finansredaktør Terje Erikstad og børskommentator Thor Christian Jensen. Shortinvestorer er en motvekt til alle de som har som jobb og snakke opp kursene på børsnoterte selskaper.

Det er ikke slik at shortinvestorer nødvendigvis tror det har pågått snusk og fanteri i selskapene de går inn i. Det kan rett og slett være fordi de synes aksjen er overpriset og at det vil komme et kursfall. Tar de feil og kursen stiger, går de på et tap.

Det gjorde hedgefondet som gikk inn i amerikanske selskapet Game Stop. Husker dere episoden om Game Stop og hordeinvestorene på Wall Street? Hør den her.

