Norges Bank har satt opp renten 12 ganger de siste to årene – to av gangene med 0,5 prosentpoeng. Den er ventet at den 13. gangen kommer på rentemøte neste torsdag.

Da skal styringsrenten toppes ut på 4,25 prosent. Det betyr at boliglånsrenten ligger mellom fem og seks prosent.

Det er heftig for dem som har boliglån. Og det kan bli heftig lenger enn det man trodde?

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss i DN.

Mens man tidligere har trodd at renteutviklingen ville være omtrent som Mount Everest, raskt opp og raskt ned, er det flere som nå tror den blir mer som det sørafrikanske fjellet Taffelberg. Et fjell som har en bratt stigning, men som så har en lang flat overflate, før nedstigningen begynner.

Omdannet til renteutviklingen betyr det at styringsrenten kan bli liggende på toppnivået 4,25 prosent frem til slutten av neste år, før Norges Bank begynner å sette den ned.

