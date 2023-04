Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2017 gikk nær én av tre kroner nordmenn brukte på sportsutstyr i kassen på XXL. Aksjekursen var over 70 kroner og selskapets varehus i Sverige og Finland gikk bra. Strategien var å utvide enda mer, og XXL etablerte seg i Østerrike.

I etterpåklokskapens lys var det en dårlig idé, og i år vil XXL legge ned virksomheten i Østerrike etter store tap.

Men det er ikke bare derfor selskapets resultater er elendige. Store varelagre som ble kjøpt inn da pandemien økte omsetningen av sportsutstyr, er blitt liggende. Da resultatet for første kvartal ble lagt frem onsdag, var det med et underskudd på nær 300 millioner kroner.

Det har vært hyggelig for oss kundene, men det er ikke akkurat en bærekraftig strategi fremover. I tillegg til at XXL sliter med store varelagre, viser tall fra SSB at nordmenn handler langt mindre sportsutstyr enn før.

Og – XXL sitter med store lån. Lån de kan komme til å bryte lånebetingelsene til hvis de ikke får inn mer penger.

Børskommentator Thor Christian Jensen tror XXL unngår konkurs, men mener det må store endringer til i selskapet.

