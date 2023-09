Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske tiårs-renten er på sitt høyeste nivå på nær 20 år. "Higher for longer" er det heteste begrepet i markedene. De store smellene i aksjemarkedet har historisk kommet i oktober. Kan det skje igjen?

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.