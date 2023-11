Artikkelen fortsetter under annonsen

I ukens episode av Finansredaksjonen utfordres børskommentator Thor Christians mørkesyn på aksjemarkedet og aksjemarkedet sammenlignes med en vimsete hund. Finansredaktør Terje Erikstad snakker om forskningen som viser hvordan aksjemarkedet påvirkes av irrasjonelle investorer som veksler mellom optimisme og pessimisme.

Og så er det tid for å summere opp Fantasyfond …

Hør episoden her:

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget halvannen prosent de siste to månedene, mens den brede S&P 500 -indeksen på New York-børsen har falt rundt ni prosent i samme periode. Bak gjennomsnittstallene skjuler det dominerende selskaper som står bak mesteparten av oppgangen eller nedgangen.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.