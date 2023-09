Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er to hovedmåter som brukes for dem som skal kjøpe og selge aksjer. Det ene er teknisk analyse og det andre er fundamental analyse.

Huitfeldt sa hennes mann, Ola Flem, «stort sett» brukte teknisk analyse i de godt over 100 handlene han har gjort siden hun ble utenriksminister. Ved teknisk analyse trenger du ikke vite noen ting om selskapet du investerer i. Du handler kun på kvantitative mønstre i aksjen. Handles for eksempel aksjen over gjennomsnittskursen fra de siste 200 dager (MA200), betyr det erfaringsmessig at aksjen skal videre opp. Motsatt hvis den handles til lavere kurs.

Fundamental analyse er å analysere selskapets virksomhet, regnskap og makroøkonomiske faktorer som kan påvirke selskapet.

I ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om teknisk analyse – eller horoskop for menn, som børskommentator Thor Christian Jensen liker å kalle det – og så snakker vi om innsidehandel.

Vi har ingen grunn til å si at Huitfeldt har gitt sin mann kursdrivende informasjon om enkeltselskaper som han har handlet på, bare så det er sagt.

Men hva er egentlig innsidehandel, og når blir det ulovlig innsidehandel? Hør episoden der du ellers hører podkast.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.