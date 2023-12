Artikkelen fortsetter under annonsen

Gullprisen har steget med 100 prosent de siste fem årene. Bitcoin- kursen har steget med 1555 prosent i samme periode. I femårs-perioden har det gått mye opp og ned ( mer for bitcoin enn gull), men nå er det rakettfart på begge investeringsobjektene.

Hvorfor det?

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss i DN.

Hør episoden her.

Det er flere årsaker til at gullprisene stiger, blant annet at geopolitisk uro fører investorene til «safe havens». Dollarsvekkelsen og rentenedgang bidrar også til økt gullpris. Hør hvorfor i episoden.

Bitcoin-kursens nye himmelfart har ikke like mange forklaringer. Finansredaktør Terje Erikstad sier at kursene stiger fordi det er flere krypto-optimister enn det er pessimister. Slik fungerer bevegelsene i et rent spekulasjonsobjekt.

